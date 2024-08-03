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В Петербурге отменили выступление Урганта на музыкальном фестивале

В Петербурге отменили выступление Ивана Урганта на фестивале «Антон тут рядом»

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Иван Ургант/Telegram

В Санкт-Петербурге отменили выступление шоумена, телеведущего и музыканта Ивана Урганта, которое должно было состояться на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». Об этом он сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, его пригласили выступить на этом мероприятии «с гитарой и усами». Он отметил, что согласился сделать это не раздумывая.

«Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким. Вчера узнал, что выступить не получится», — написал Ургант.

Шоумен не назвал причину отмены выступления. При этом артист заявил, в этом нет ни его вины, ни вины организаторов.

Он призвал купивших билеты не сдавать их и все равно посетить фестиваль. Ургант также сообщил, что перечислит в поддержку фонда 500 тыс. руб.

Этот музыкальный фестиваль пройдет 21 августа.

До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поинтересовался у участников КВН в рамках разминки, какое бы старое шоу с новыми ведущими они хотели видеть в эфире. Представитель команды «Флэш-Рояль» заявил, что хотел бы видеть в эфире шоу «Вечерний Ургант» со старым ведущим. Затем зал начал аплодировать словам юмориста, а сам Эрнст поставил команде высший балл.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

После 2022 года Ургант не раз выступал за границей, однако не давал концертов в России.

Ранее Ургант пошутил о своем возращении на телевидение.

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