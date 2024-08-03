«В жизни можем делать что угодно»: Волочкова о скандале с Глюкозой

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о скандале с концертом певицы Глюкозы (Глюk'oZа, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске. Ее цитирует 5-tv.ru.

По словам Волочковой, с Чистяковой она дружит, однако не стала бы поддерживать артиста, который не оказывает уважения зрителю. По ее словам, она не встала бы на пуанты пьяной.

«Шоу-бизнес — это, знаете, когда с микрофоном да под фанеру, а на пуантах невозможно под фанеру и в пьяном виде», — говорит звезда.

В частной жизни, отметила Волочкова, артист может позволить себе расслабиться.

«В жизни мы можем делать все что угодно. Меня саму много раз обвиняли, что я алкоголик», — напомнила она.

Волочкова утверждает, что может позволить себе бокал алкоголя, когда уже отработала.

20 июля состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. По данным Mash, близкие певицы хотят положить ее в реабилитационный центр.

Ранее общественный деятель Никита Лушников заявил, что Глюкоза не обращалась в рехаб. Он отметил, что знает артистку, ее мужа и окружение. По словам активиста, певица безупречно выглядит и тщательно следит за собой.