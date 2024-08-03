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«Без России жить не могу»: итальянский писатель назвал ошибкой превосходство Запада

Итальянский писатель Паоло Нори: Россия — часть Европы

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Pamela Rovaris/Global Look Press

Итальянский писатель и переводчик классической русской литературы Паоло Нори накануне выхода русского перевода его книги «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского. Все еще кровоточит» поразмышлял об отношениях Европы и России. Его цитирует ТАСС.

«Я считаю Россию частью Европы, я без России жить не могу. Идея о том, что мы на Западе лучше, не только несправедливая, это — неправда», — раскритиковал он уверенность в превосходстве Запада.

По словам писателя, он бы поехал жить в Москву хоть завтра, потому что русские способны на взаимовыручку и сильные чувства. Кроме того, он признался в любви к русской литературе, которая нравится ему больше любой другой.

«Когда я читаю или перечитываю русское произведение, как впервые роман Достоевского, который меня ранит, я чувствую, что кровь бежит по венам, и это дает мне чувствовать себя живым, дает увидеть вещи как будто в первый раз», — поделился литератор.

Паоло Нори выпустил в Италии десятки переводов русской литературы на итальянский: в его переводе выходили книги Федора Достоевского, Анны Ахматовой, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Даниила Хармса, Велимира Хлебникова и Сергея Довлатова.

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