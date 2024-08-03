Бутман рассказал о «продажных протестантах» на Западе

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман рассказал, кто протестует против концертов российских артистов на Западе. Его цитирует РИА Новости

По словам Бутмана, его коллектив сейчас не выступает в Европе, а в США в последний раз выступал в декабре. Публика, по его словам, принимает артистов прекрасно.

«Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы «джазуем на войне», абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть», — отметил он.

Бутман уверен, что «продажные протестанты» таким образом нашли себе «сцену» за счет таланта российских артистов.

Концерты на Западе пока отложены, говорит Бутман, потому что промоутеры, руководители концертных залов не хотят провокаций и угроз от активистов. Джазмен напомнил что музыканты всегда, независимо от происходящего в мире, стараются нести любовь и красоту.

Накануне Бутман показал мастер-классы на площадке арт-кластера «Таврида».

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