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Рой Джонс сделал Павлу Воле неожиданное признание о вредных привычках

Боксер Рой Джонс назвал своей вредной привычкой любовь к женщинам

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ТНТ

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Рой Джонс – младший сделал шоумену Павлу Воле неожиданное признание о своих вредных привычках. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«У меня одна вредная привычка: я люблю женщин», — ответил боксер на вопрос о своих пристрастиях.

Рой Джонс в 2015 году получил российское гражданство и, по собственному признанию, регулярно приезжает в Россию.

Выпуск «Шоу Воли» с Роем Джонсом выйдет в эфир 4 августа.

Накануне музыкальный продюсер Юрий Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории Луганской народной республики, рассказал, что решил получить российское гражданство из-за того, что вырос в советской семье.

«Все, что я в себя впитал, — это культурный код русского человека, русские традиции. <...> Понимаете, других вариантов, как жить в России, я не рассматривал. Нигде бы больше не смог», — пояснил он.

Ранее юмористка Марина Кравец рассказала, что ей пришлось в США показать средний палец Человеку-пауку.

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