Звезда Comedy Club в США схватилась с Человеком-пауком

Российская юмористка Марина Кравец рассказала, как в США схватилась с аниматором, одетым в костюм Человека-паука. Историей о путешествии в Нью-Йорк она поделилась в эфире шоу «История на миллион».

Кравец рассказала, что во время прогулки по Манхэттену подошла к людям, одетым в костюмы супергероев Человека-паука, Халка и Женщины-кошки. Человек-паук спросил, откуда артистка.

«Когда незнакомец узнал о том, что я из России, он начал говорить мне неприятные вещи. Потом он сделал очень нехороший жест средним пальцем», — поделилась она.

Кравец стало обидно, что мужчина говорит плохо о ней и ее стране — ей пришлось ответить тем же.

«И я, как культурный человек, вступилась за Россию и показала ему такой же жест в ответ», — сказала Кравец.

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