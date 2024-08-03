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Группа Aerosmith объявила о «душераздирающем и трудном» решении

Aerosmith завершила гастрольную деятельность из-за повреждения связок у солиста

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американская рок-группа Aerosmith объявила, что завершает гастрольную деятельность из-за того, что ее солист Стивен Тайлер не смог восстановить голосовые связки после травмы. Соответствующее сообщение опубликовано на странице группы в соцсети Х.

«Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена – инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос туда, где он был до травмы. Мы видели, как он боролся, несмотря на то, что рядом с ним была лучшая медицинская команда. К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы, как братья, приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены», — говорится в заявлении группы.

Музыканты поблагодарили своих слушателей, благодаря которым «наша Голубая армия (так называют фан-базу группы), эта искра загорелась и горит уже более пяти десятилетий», и добавили, что с помощью них они вошли в историю рок-н-ролла.

Aerosmith была основана в США в 1970 году вокалистом Стивеном Тайлером, гитаристом Джо Перри, басистом Томом Хэмилтоном и барабанщиком Джои Крамером, к которым чуть позже присоединился гитарист Брэд Уитфорд. Ее дебютный альбом вышел в 1973 году.

В мае 2023 года рок-группа анонсировала прощальный 40-дневный тур под названием «Peace Out», который был перенесен из-за здоровья Тайлера.

Ранее суд принял решение по иску об изнасиловании против лидера Aerosmith.

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