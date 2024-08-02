Моргенштерн оставил возлюбленную Василенко одну и пожалел об этом

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) полетел в Лондон экономклассом, чтобы навестить свою девушку Лизу Василенко. О необычном для себя полете исполнитель рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это я грязный и счастливый, в мятой футболке и сланцах лечу в эконом-классе, потому что срочно нужен своей девочке», — написал Моргенштерн (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Рэпер признался, что у них с Василенко сейчас «трудный период». Моргенштерн уточнил, что он оставил девушку одну, так как захотел «найти себя». Однако сейчас артист пожалел об этом:

«Кого, черт, найти?» — возмутился он.

Лиза Василенко в свою очередь опубликовал снимок, на которой предстала в слезах. На нем модель показала сыпь на теле, но не пояснила, что с ней произошло. Василенко пообещала рассказать обо всем на своем платном канале.

В августе 2023 года Моргенштерн на своем YouTube заявил, что уже месяц живет вместе с Василенко. После этого блогеры начали проходить психологические тесты, которые должны были определить их процент совместимости. Моргенштерн и Василенко смогли набрать 88% совместимости, рэпер пошутил, что это две бесконечности и в шутку предложил девушке встречаться.

В апреле 2022 года Моргенштерн развелся с Диларой Зинатуллиной. Девушка признавалась, что их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее Моргенштерна оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.