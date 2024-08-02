Поклонники Бородиной не оценили слухи о романе с участником «Последнего героя»

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала серию снимков с новым возлюбленным, личность которого пока скрывает. На вопрос о том, почему она нарушила свое же правило — и начала активно делиться личным в социальных сетях, Бородина ответила, что почувствовала себя свободной.

«Знаете, что такое свобода? Это когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не пускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать, а иногда кричать. И вот все это я могу себе позволить. Мне все равно, кто и что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу», — написала Бородина.

Накануне телеведущая показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из снимков мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из Instagram Бородиной есть такой же шрам, как и у участника программы. Сама звезда никак не комментировала эту информацию.

В комментариях к посту не все поклонницы звезды оценили ее возможный роман с Сердюковым:

«Ксю только не Сердюков, пожалуйста, очнись!», «Ну не может быть ее возлюбленным Сердюков. Ксюша бы вряд ли бы так неумело его скрывала».

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м они развелись.

Ранее Ксения Бородина снялась в объятиях незнакомца на яхте.