Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Соседов усомнился, что у Пугачевой были связи с бандитами

Телеведущий Соседов заявил, что Пугачева не связывалась с бандитами из-за жадности

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов усомнился в беседе с порталом «Страсти», что певица Алла Пугачева связывалась с криминальными авторитетами.

Соседов считает, что Пугачева не посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. По словам телеведущего, преступникам необходимо платить, а Примадонна «всегда была жадной до нервных колик».

«И потом, вряд ли бандиты что-то могли поиметь с Легкоступовой – она никогда не была дорогим гастролером. Зачем тогда она нужна бандитам?» — отметил музыкальный критик.

Соседов не отрицает, что гангстеры могли прийти к Легкоступовой. Однако он уверен, что их не подсылала Пугачева.

2 августа певец Игорь Наджиев обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнил, что знает это из уст самой Валентины. Легкоступовой, которой не стало в 2020 году. Музыкант отметил, что артистка простила Примадонну.

По мнению Наджиева, Пугачева решилась на подобный поступок, так как не терпит конкуренции. Он считает, что сведение счетов было из-за того, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», изначально написанные для Пугачевой Раймондом Паулсом, были отданы Легкоступовой.

Ранее назван вероятный сценарий возвращения Пугачевой на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами