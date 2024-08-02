Сергей Соседов усомнился, что у Пугачевой были связи с бандитами

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов усомнился в беседе с порталом «Страсти», что певица Алла Пугачева связывалась с криминальными авторитетами.

Соседов считает, что Пугачева не посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. По словам телеведущего, преступникам необходимо платить, а Примадонна «всегда была жадной до нервных колик».

«И потом, вряд ли бандиты что-то могли поиметь с Легкоступовой – она никогда не была дорогим гастролером. Зачем тогда она нужна бандитам?» — отметил музыкальный критик.

Соседов не отрицает, что гангстеры могли прийти к Легкоступовой. Однако он уверен, что их не подсылала Пугачева.

2 августа певец Игорь Наджиев обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнил, что знает это из уст самой Валентины. Легкоступовой, которой не стало в 2020 году. Музыкант отметил, что артистка простила Примадонну.

По мнению Наджиева, Пугачева решилась на подобный поступок, так как не терпит конкуренции. Он считает, что сведение счетов было из-за того, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», изначально написанные для Пугачевой Раймондом Паулсом, были отданы Легкоступовой.

Ранее назван вероятный сценарий возвращения Пугачевой на сцену.