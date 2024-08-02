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Виктория Боня вспомнила, как Водонаева разбила ей лицо

Блогерша Виктория Боня рассказала, что Водонаева оставила ей шрам после драки

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в шоу «Злые языки», что ее подруга и коллега по «Дому-2» Алена Водонаева однажды разбила ей лицо.

Боня объяснила, что конфликт произошел на съемках шоу. Блогерша в шутку замахнулась рукой на Водонаеву, но та восприняла это всерьез. Алена ударила Викторию. Как отметила телеведущая, у нее до сих пор остался шрам после драки с подругой.

«У нее был передатчик от микрофона огромный, к нему резинка еще была приделана. И она со всего маха этим передатчиком, он прилетает мне по носу, у меня до сих пор есть шрам, это было рассечение», — поделилась блогерша.

Боня и Водонаева часто конфликтовали во время участия в «Доме-2». В мае 2024-го Боня сообщила, что помирилась с коллегой.

Боня рассказала, что она и Водонаева смогли закрыть все конфликты и познакомили детей. Сейчас знаменитости общаются и дружат. Телеведущая опровергла, что их теплое отношение показано только «на камеру».

Боня назвала Водонаеву многогранной личностью. По мнению телеведущей, можно не увидеть некоторые черты характера Алены, если тесно с ней не общаться.

Ранее Боня ответила на критику внешности.

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