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На кинофестивале в Екатеринбурге покажут более 30 фильмов из Европы и Азии

Международный кинофестиваль «Одна шестая» стартовал в Екатеринбурге

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Пресс-служба кинофестиваля «Одна шестая»

III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая» проходит со 2 по 7 августа в Екатеринбурге. Показы фильмов стартовали уже в пятницу, а вечером 3 августа состоится официальное открытие смотра с красной дорожкой. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе фестиваля, зрители могут бесплатно посмотреть фильмы российских и зарубежных авторов, ознакомившись с расписанием и пройдя регистрацию на сайте «Одной шестой».

«Темой фестиваля остается польза наставничества — мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи, и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 года — «Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности», — сказал президент «Одной шестой» Евгений Григорьев.

Всего на смотре будут показаны более 30 фильмов, а в конкурсную программу войдут 12 российских картин и столько же зарубежных. Фильмом открытия станет криминальная трагикомедия «Сломя голову» с Егором Корешковым, Надеждой Михалковым, Павлом Деревянко и Ромой Зверем.

Помимо показов для гостей будут организованы встречи с артистами и создателями фильмов, мастер-классы и лекции. В частности, встречи с гостями проведут актеры Павел Деревянко, Юлия Александрова и Михаил Тройник, китайский режиссер Юань Е, израильский постановщик Хенья Бродбекер, сценарист сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов и другие.

Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале в России.

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