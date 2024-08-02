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Юрий Стоянов рассказал о встрече с Брежневым

Актер Юрий Стоянов признался, что лично общался с Брежневым

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актер Юрий Стоянов признался в беседе с kp.ru, что был знаком с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым.

Стоянов упомянул о встрече с Брежневым, рассказывая о своей роли главы государства в картине «Игры». Артист отметил, что сам предложил свою кандидатуру на роль политика, так как хорошо знаком с той эпохой. Он напомнил, что его молодость выпала на данный период.

«Я очень хорошо знаю то время и этого человека, с которым однажды общался лично. У меня была задача сыграть этого человека в непростое для нашей страны время», — поделился актер.

Сериал «Игры» повествует о событиях перед московской Олимпиадой-80. Режиссером проекта выступил Евгений Стычкин. Помимо Стоянова, в картине снимались Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие актеры. Выход запланирован на лето 2024 года.

Стоянов добавил, что в тот период ему не удалось побывать на Олимпийских играх.

«79 и 80 годы были очень тяжелым временем. А я как раз служил в армии. Поэтому на Олимпиаде меня не было», — рассказал артист.

Ранее Стоянов рассказал, как гримировался под Брежнева в сериале «Игры».

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