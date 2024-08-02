Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певец Наджиев заявил о связи Пугачевой с бандитами

Певец Наджиев заявил, что Пугачева подсылала бандитов к Легкоступовой

close
100%
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певец Игорь Наджиев заявил в беседе с aif.ru, что у певицы Аллы Пугачевой были связи в криминальном мире.

Наджиев обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнил, что знает это из уст самой Валентины. Легкоступовой, которой не стало в 2020 году. Музыкант отметил, что артистка простила Примадонну.

По мнению Наджиева, Пугачева решилась на подобный поступок, так как не терпит конкуренции. Он считает, что сведение счетов было из-за того, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», изначально написанные для Пугачевой Раймондом Паулсом, были отданы Легкоступовой.

«Помните это знаменитое интервью Пугачевой Урмасу Отту, когда она мимоходом сказала: «Ну сейчас всякие певицы появляются, даже не вспомню имен». Урмас уточнил: «Кроме вас, какие еще певицы?» — «Ой, ну вот эта «Ягода малина», вот она. А, Легкоступова». Такая фальшивая игра...» — заявил певец.

Наджиев также прокомментировал отъезд Пугачевой из России. По его мнению, Примадонна «уничтожила собственное имя» этим поступком.

Ранее Сергей Зверев заявил, что Пугачева вернется в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами