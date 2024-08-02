Кушанашвили вернулся на съемки своего шоу на фоне борьбы с раком: «Я не сдамся»

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вернулся на съемочную площадку на фоне борьбы с раком. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Кушанашвили приступил к съемкам своего шоу «КАКОВО?!». Телеведущий заявил, что не опускает руки, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся. Я буду работать», — отметил журналист.

Кушанашвили поблагодарил поклонников, врачей, медсестер и волонтеров за поддержку. Он также выразил благодарность Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николаю Баскову.

«Антон Шестак и Серега Шаповалов, которому я передаю привет, Костя Воеводин, спасибо за работу. Они сегодня же будут приводить в христианский вид все, что я наговорил. А наговорил я много всего, в том числе на много статей. Но я болею раком, у меня индульгенция», — рассказал шоумен.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее Отар Кушанашвили пожаловался на самое тяжелое испытание во время болезни.