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Алену Бабенко оштрафовали за отказ от освидетельствования за рулем

Актрису Бабенко оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования

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alena_babenko_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда фильма «Водитель для Веры» Алена Бабенко привлечена к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Измайловского районного суда города Москвы Бабенко Елена Олеговна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе судов уточнили, что Бабенко назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, 52-летнюю актрису на полтора года лишат водительских прав.

Накануне Бабенко показала, как выглядит без фильтров и макияжа. Актриса позировала, сидя в машине, и поделилась кадрами в соцсетях.

Ранее вдове Энди Картрайта изменили меру пресечения на более мягкую.

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