Назван вероятный сценарий возвращения Пугачевой на сцену

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал вероятный сценарий возвращения на сцену народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его цитирует News.ru.

По словам музкритика, поклонникам не стоит рассчитывать на глобальные туры — только на единичные выступления.

«Может, будет юбилейный концерт, отложенный юбилейный концерт — в этом году знаменательная дата, но особо не отмечалась. Может быть, Пугачева в какой-то момент почувствует, что может себе позволить позвать друзей, коллег, спеть с кем-то дуэтом», — предположил Бабичев.

Он также напомнил, что с возрастом голоса артистов меняются — например, Элтон Джон, который мог в 1970–1980-х годах брать высокие ноты, сейчас поет ниже. Кроме того, добавил он, и во время концертов в нулевые Пугачева не гастролировала по стране, а давала единичные выступления в крупных городах.

«Просто яркие, громкие выступления, чтобы далеко не ехать, чтобы порадовать поклонников, отметиться, но при этом с наименьшими затратами в ресурсном плане», — констатировал эксперт.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Накануне стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что певица Алла Пугачева вернется в Россию. Зверев также рассказал, что не считает Пугачеву своей подругой.

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