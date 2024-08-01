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Назван вероятный сценарий возвращения Пугачевой на сцену

Музкритик Бабичев предположил, что Пугачева проведет юбилейный концерт

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Полховский/РИА Новости

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал вероятный сценарий возвращения на сцену народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его цитирует News.ru.

По словам музкритика, поклонникам не стоит рассчитывать на глобальные туры — только на единичные выступления.

«Может, будет юбилейный концерт, отложенный юбилейный концерт — в этом году знаменательная дата, но особо не отмечалась. Может быть, Пугачева в какой-то момент почувствует, что может себе позволить позвать друзей, коллег, спеть с кем-то дуэтом», — предположил Бабичев.

Он также напомнил, что с возрастом голоса артистов меняются — например, Элтон Джон, который мог в 1970–1980-х годах брать высокие ноты, сейчас поет ниже. Кроме того, добавил он, и во время концертов в нулевые Пугачева не гастролировала по стране, а давала единичные выступления в крупных городах.

«Просто яркие, громкие выступления, чтобы далеко не ехать, чтобы порадовать поклонников, отметиться, но при этом с наименьшими затратами в ресурсном плане», — констатировал эксперт.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Накануне стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что певица Алла Пугачева вернется в Россию. Зверев также рассказал, что не считает Пугачеву своей подругой.

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