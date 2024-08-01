Первым словом сына Дениса Кукояки стало не «мама»

Младший сын экс-солиста группы «Хлеб», блогера Дениса Кукояки сказал свое первое слово. Об этом семья рассказала в своем блоге на VK Video.

Первым словом восьмимесячного Вани стало не «мама», а «папа», что попало на камеру и обрадовало звездного отца. Кукояка расцеловал сына и отметил, что уже слышал от него «папа» накануне вечером.

Лена и Денис Кукояки поженились в 2014 году. В свой день рождения блогер включил на телевизоре французскую музыку и поставил на фон Эйфелеву башню, чтобы сделать своей возлюбленной предложение. В феврале 2023-го музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж.

Ваня родился в начале декабря 2023 года. Для пары малыш стал вторым. У них также есть дочь Василиса, которая родилась в июле 2017 года. Девочка признавалась, что давно мечтала о брате или сестре.

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