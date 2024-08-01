Волочкова возмутилась вседозволенности артистов шоу-бизнеса

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с teleprogramma.pro, что артисты российского шоу-бизнеса чувствуют вседозволенность и поют под фонограмму, поэтому позволяют себе выходить на сцену в нетрезвом виде.

Волочкова уверена, что такое поведение недопустимо. Она отметила, что никогда не выйдет к зрителям на спектакль в состоянии алкогольного опьянения.

«Выйти с микрофоном можно и в пьяном виде, и в трезвом, и в любом. А вот станцевать на пуантах в пьяном виде невозможно. У меня есть уважение к моему зрителю, и оно было и будет всегда», — рассказала танцовщица.

Волочкова отметила, что не будет осуждать таких артистов, так как это «их путь».

«Они в каком виде хотят петь в свои микрофоны под фонограмму, в таком виде пусть и находятся», — добавила балерина.

В мае Волочкова заверила, что не пьет спиртное. Артистка отметила, что живет на сцене и «на уровне ипостаси высоты творческого характера». Она убеждена, что хейтеры критикуют ее и упрекают в алкоголизме исключительно из зависти. По мнению Волочковой, критики не хотят оставить ее в покое и жить своей жизнью, потому что следить за жизнью звезды куда интереснее.

Ранее Волочкова продала 22 квартиры.