Алана Мамаева рассказала об отношениях бывшего мужа с детьми

Модель Алана Мамаева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что бывший муж, футболист Павел Мамаев, не поддерживает связь с детьми.

По словам Мамаевой, Павел уже давно стал для их общей дочери Алисы чужим человеком.

Мамаева воспитывает двух детей. Первенец модели Алекс родился от кикбоксера Александра Липового, а дочь Алиса появилась на свет от футболиста Павла Мамаева.

Алана Мамаева получила известность после развода с Мамаевым. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. По словам модели, спортсмен выплачивает 11 095 руб. в месяц за алименты.

Ранее Алана Мамаева высмеяла слухи о фейковой беременности Погребняк.