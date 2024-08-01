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ФНС разблокировала счета Глюкозы

Mash: певица Глюкоза оплатила долг перед налоговой в 263 тыс. рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) оплатила долг перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задолженность Ионовой составляла 263 тысячи рублей. ФНС разблокировала счета артистки.

Заморозка счетов произошла спустя несколько дней после концерта Глюкозы в Красноярске. 20 июля состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

31 июля общественный деятель Никита Лушников заявил, что Глюкоза не обращалась в рехаб. Он отметил, что знает артистку, ее мужа и окружение. По словам активиста, который участвовал в открытии более ста реабилитационных центров, Глюкоза не похожа на зависимого человека. Общественник отметил, что певица безупречно выглядит и тщательно следит за собой.

Ранее Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться.

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