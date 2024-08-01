Успенская рассказала, пойдет ли на примирение с Киркоровым на фоне судов

Певица Любовь Успенская сообщила в беседе с Prozvezd, что не планирует идти на примирение с коллегой Филиппом Киркоровым после суда.

Успенская уточнила, что Киркоров не был ее приятелем. По словам артистки, ей есть с кем дружить и чем заниматься.

«Это не мои друзья. Хотя они все время навязывались и хотели дружить со мной. Мы часто ссорились. Я их прощала. Но теперь поняла, что прощать больше не стоит», — заявила певица.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Речь идет об интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него. Артист также пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой».

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. 22 июля суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее адвокат Успенской осталась довольна проигрышем Киркорову.