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Солистка «Тутси» назвала Пугачеву «ресторанной певицей»

Певица Ирина Ортман заявила, что для нее Пугачева никогда не была эталоном

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман призналась в беседе с изданием «Абзац», что певица Алла Пугачева никогда не была для нее эталоном.

Ортман назвала Пугачеву «хорошей ресторанной певицей», которая «классно» доносила истории, близкие людям.

«Говорили: «Были две артистки – Пугачева и Ротару». Нет, нет! Была масса. Анциферова как пела! Как богиня. В моем доме звучали песни Антонова, а не Пугачевой», — заявила исполнительница.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

В начале июля Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве, заявив, что «Бог терпелив, но всему есть предел». В Минобороны РФ заявляют, что разрушения произошли вследствие падения украинской ракеты ПВО. В Госдуме после высказывания певицы вновь потребовали признать ее иноагентом, подробности – в материале «Газеты.Ru».

29 июля сообщалось, что Минюст не имеет сведений, чтобы сделать вывод о наличии обстоятельств для признания Пугачевой иностранным агентом.

Ранее Пугачева объяснила отказ выступать на сцене.

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