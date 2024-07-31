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Стало известно о романе Артура Смольянинова

«Страсти»: актер Артур Смольянинов завел роман с Екатериной Ланской-Сапожниковой

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chelovek.cilveks.human/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) завел роман. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, Смольянинов встречается с 46-летней Екатериной Ланской-Сапожниковой. Женщина продюсирует группу CheLovek, созданную актером. Известно, что она замужем за бывшим супругом певицы Юлии Началовой, экс-солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским. Как отмечает портал, неизвестно, находится ли продюсер в разводе с музыкантом.

«Страсти» уточнили, что Смольянинов и Ланская-Сапожникова делятся совместными кадрами в соцсетях и не скрывают свои отношения. При этом артист никогда не указывает имени своей возлюбленной, заявляет портал.

«Я нашел свою любовь (или она меня), свою фею… Мне ее послала Вселенная. Совершенно непонятно за что, но абсолютно понятно зачем: спасти меня и весь этот мир, как обычно», — написал артист в социальных сетях.

В сентябре 2023 года Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения.

Ранее Пугачева объяснила отказ выступать на сцене.

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