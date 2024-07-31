Тамара Семина призвала проверить Пугачеву на адекватность

Актриса Тамара Семина призвала в беседе с изданием «Абзац» заново проверить певицу Аллу Пугачеву на иноагенство.

Семина призналась, что чувствует отвращение к Пугачевой. Она считает Примадонну «противным, скользким и недостойным членом общества».

«У нее давно что-то случилось с головушкой нездоровое. Но главное мое предложение – проверить ее на адекватность. Была такая Пугачева, а потом тяжко заболела. Что-то с ней приключилось. Там болезнь», — заявила Семина.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

В начале июля Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве, заявив, что «Бог терпелив, но всему есть предел». В Минобороны РФ заявляют, что разрушения произошли вследствие падения украинской ракеты ПВО. В Госдуме после высказывания певицы вновь потребовали признать ее иноагентом, подробности – в материале «Газеты.Ru».

29 июля сообщалось, что Минюст не имеет сведений, чтобы сделать вывод о наличии обстоятельств для признания Пугачевой иностранным агентом.

Ранее Пригожин назвал «охотой на ведьм» просьбы признать Пугачеву иноагентом.