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Невестка Светличной рассказала о состоянии актрисы

Невестка Светличной Ольга заявила, что у актрисы нет жалоб на самочувствие

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Невестка Светланы Светличной Ольга заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у артистки нет жалоб на самочувствие.

Родственница Светличной рассказала, что у актрисы нет болевых ощущений, а опухоль ее не тревожит. По словам невестки актрисы, доктора сделают звезде биопсию, если посчитают нужным. Она добавила, что не считает сенсацией информацию о болезни свекрови.

«Если бы она родила сегодня, это была бы сенсация. Я знаю, что Светлану Афанасьевну далеко не любят, достаточно прочесть комментарии людей. А кто ее любит? Животные? Вы все ссылаетесь, что ее любит такое количество безумное людей, но не врите сами себе, просто надоело! Все говорят, как будто бы это национальный кумир. Не кумир. К сожалению моему», — отметила Ольга.

31 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге.

По данным канала, врачи якобы обнаружили новообразование у актрисы в лобной доле мозга. Авторы публикации утверждают, что находящаяся в психоневрологической клинике Светличная практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, у нее появились проблемы с речью и мышлением.

Ранее Отар Кушанашвили пожаловался на самое тяжелое испытание во время болезни.

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