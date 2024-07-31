Новички летнего музыкального фестиваля «Афиши» выступят на сцене HiFi-стриминга «Звук»

Этим летом на сценах российского музыкального фестиваля пикник «Афиши», который пройдет в Москве и Петербурге, выступят как легенды «Пикника», так и трендовые молодые группы и электронные музыканты. В их числе — Feduk, Pнaraoh, Хаски, Тося Чайкина, Антоха МС и другие. Об этом сообщили организаторы события.

В Москве «Пикник» отметит 20‑летие в месте своего рождения –– на территории СК «Лужники», где впервые состоялся в 2004 году. В Северной столице фестиваль дебютирует на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова.

В этом году талантливые новички на пикнике «Афиши» будут выступать на сцене HiFi-стриминга Звук. В лайнапе Москвы: Afelia, TonySouljah, Маугли, Горный, Рудольф Страусов и другие.

В Санкт-Петербурге — Лилая, Polovinka, Acid Racer, Лолита Кокс, Маяк и другие.

Гости фестиваля смогут принять участие в спортивных активностях — от фитнеса до воркаута. Также на пикнике будут работа детская зона, выставки и нетворкинг. В лектории пройдут паблик-токи на музыкальные темы.

Так, 3 августа в 17:00 гостей ждут на панельной дискуссии «Создавая музыку. Технологический шифт и культурная ностальгия». Разговор пойдет о том, будет ли новая музыка становиться проще, станут ли артисты отказываться от выпуска больших пластинок в пользу виральных синглов, и смогут ли сохранить популярность те, кто откажется следовать этим трендам.

В числе экспертов дискуссии — директор по контенту HiFi-стриминга Звук Илья Карпухин, менеджер Bushido Zho и Soda Luv Даниил Сухоруков, создатель канала «Брокен Дэнс» и другие.

По словам директора по контенту HiFi-стриминга Звук Ильи Карпухина, поддержка молодых артистов –– часть миссии компании.

«Нам важно, чтобы в российской музыке появлялось как можно больше имен и чтобы талантливые исполнители всегда имели возможность рассказать о себе», — заявил он.

Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в Москве и 10 и 11 августа в Петербурге.

Генеральным партнером фестиваля выступит Сбер. Стратегический информационный партнер пикника «Афиши» –– Rambler&Co.