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«Скачет козлом»: друг Градского ответил на выпад Верки Сердючки

Журналист Додолев предположил, что артист Данилко ненавидит образ Верки Сердючки

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Журналист и писатель Евгений Додолев, друг Александра Градского и автор воспоминаний о композиторе, ответил на выпад украинского артиста Андрея Данилко. Его цитирует aif.ru.

В недавнем интервью Данилко назвал Додолева бездарем и напомнил, что тот якобы «торговал котиками».

Додолев объяснил, что пять лет вел в прямом эфире программу «Правда-24», где беседовал со звездами, держа на коленях кошку, а в конце эфира пристраивал животное бесплатное. Всего за время выхода передачи было пристроено 500 животных. Сам Додолев в 2015 году принес себе с передачи немолодую больную кошку Басю, которую три эфира подряд никто не брал.

«В третий свой приезд на эфир она начала плакать: поняла, что ее опять никто не взял — животные это чувствуют. Я не выдержал женских слез и привез Басю домой после интервью с Мазаевым, который сам всю передачу держал кошку на руках», — объяснил он.

Додолев заявил, что его не обидели слова Данилко, и предположил, что тот уже ненавидит свой экранный образ грубоватой проводницы Верки Сердючки.

«Делать одно и то же столько лет просто скучно, а скакать козлом перед зрителями в короткой юбочке и смешных чепчиках просто унизительно, когда тебе 50… Но этот образ продается, а деньги — для этого артиста, очевидно, аргумент», — заключил он.

Также Додолев рассказал о насмешках президента Украины Владимира Зеленского над украинским языком.

Ранее Верка Сердючка рассказала о помощи Аллы Пугачевой.

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