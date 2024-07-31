Группу «Мираж» с Джигурдой едва не арестовали в Париже

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал «Газете.Ru», как коллектив вместе с их другом артистом Никитой Джигурдой едва не арестовали в Париже.

Инцидент случился во время съемок совместного видео на песню «Не поможет эта ночь» в Париже. Парижане, которых смутило поведение артистов, вызвали полицию.

«Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — вспоминает Горбашов.

Группа «Мираж» и Никита Джигурда дружат и сотрудничают уже много лет. В 1994 году Джигурда работал над альбомом к 100-летию Сергея Есенина, на котором все женские партии исполнила солистка «Миража» Екатерина Болдышева.

«Тот альбом мы писали в студии театра Ленком, а жил я тогда в 500 метрах от театра, на Садовом. Иногда мы сразу после записи шли домой, где засиживались до утра. Никита пел на весь дом, и соседи на следующий день просили пощадить их. Но разве есть сила, которая может остановить Джигурду!» — делится музыкант.

Накануне музыканты «Миража» рассказали о влиянии успеха их песни в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» на жизнь группы.

Ранее Джигурда опроверг данные о своих планах уйти на СВО.