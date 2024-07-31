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Звездный адвокат рассказал, на что могут претендовать 100 детей Дурова

Адвокат Добровинский: 100 детей Дурова не могут претендовать на его имущество

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Global Look Press

Звездный адвокат Александр Добровинский рассказал, на что могут претендовать 100 детей, рожденных от биоматериала создателя Telegram Павла Дурова. Его цитирует «СтарХит».

По словам адвоката, обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности — согласно этому пункту пациентка не может судиться с донором об установлении отцовства. Если Дуров решил рассекретить свою ДНК онлайн и дети смогут узнать о своем происхождении, с юридической точки зрения без установления отцовства они не смогут претендовать на его имущество, говорит Добровинский.

«Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни», — сказал юрист.

Адвокат предупредил Дурова, что подобное ставит под угрозу дальнейшую жизнь рожденных «из пробирки» детей, что может отразиться на их состоянии в дальнейшем.

Миллиардер 29 июля объявил себя отцом более 100 биологических детей в 12 странах. Дуров 15 лет назад стал донором спермы. По словам бизнесмена, на это его впервые уговорил друг, который не мог зачать ребенка с женой. А теперь миллиардер заявил о планах по раскрытию своей генетической информации, чтобы помочь своим биологическим детям найти друг друга.

Ранее Дурова предупредили о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода.

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