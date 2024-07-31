Звездный адвокат рассказал, на что могут претендовать 100 детей Дурова

Звездный адвокат Александр Добровинский рассказал, на что могут претендовать 100 детей, рожденных от биоматериала создателя Telegram Павла Дурова. Его цитирует «СтарХит».

По словам адвоката, обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности — согласно этому пункту пациентка не может судиться с донором об установлении отцовства. Если Дуров решил рассекретить свою ДНК онлайн и дети смогут узнать о своем происхождении, с юридической точки зрения без установления отцовства они не смогут претендовать на его имущество, говорит Добровинский.

«Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни», — сказал юрист.

Адвокат предупредил Дурова, что подобное ставит под угрозу дальнейшую жизнь рожденных «из пробирки» детей, что может отразиться на их состоянии в дальнейшем.

Миллиардер 29 июля объявил себя отцом более 100 биологических детей в 12 странах. Дуров 15 лет назад стал донором спермы. По словам бизнесмена, на это его впервые уговорил друг, который не мог зачать ребенка с женой. А теперь миллиардер заявил о планах по раскрытию своей генетической информации, чтобы помочь своим биологическим детям найти друг друга.

Ранее Дурова предупредили о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода.