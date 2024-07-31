Юная звезда «Чебурашки» рассказала о съемках сиквела фильма

Юная актриса Ева Смирнова рассказала о съемках сиквела киносказки «Чебурашка». Ее цитирует kp.ru.

По словам Смирновой, съемки проходят хорошо, и для производства фильма собралась «яркая, крутая, солнечная командда».

«А что ждет зрителя? Много приключений, получения новых эмоций и интересный сюжет», — пообещала она.

После успеха «Чебурашки» девочка получила сразу четыре главные роли — в 2024 году она занята в рекордном для себя количестве проектов, сразу четырех — «Чебурашка-2», «Папины дочки. Новые — 3», «Волшебный участок — 3», «Против всех — 3».

«Конечно, иногда бывает, что чисто физически устаю, но стоит мне отдохнуть и я сразу готова рваться в бой и дальше продолжать сниматься!» — заверила актриса.

«Чебуршка» вышел в прокат в начале 2023 года и собрал 6,7 миллиардов рублей. 11-летняя Смирнова, кроме «Чебурашки», снималась в проектах «Против всех», «Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые», «Волшебный участок» и др.

Накануне сыгравшая продавщицу мороженого в «Чебурашке» Софья Зайка предположила, что премьера второй части состоится в 2025 году, поскольку в фильме много компьютерной графики.

Ранее отец актрисы Анны Пересильд режиссер Алексей Учитель рассказал, что дочь стала отказывать поклонникам в фотографиях после успеха «Слова пацана».