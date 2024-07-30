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Бывший возлюбленный Бузовой заявил о проблеме артистки с алкоголем

Бывший возлюбленный Бузовой Лебедев заявил, что ежедневно пил вино с певицей

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ТНТ

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, сыровар Денис Лебедев, заявил на YouTube-канале «proПУСК», что у артистки были проблемы с алкоголем.

Лебедев заявил, что во время романа с Бузовой ежедневно пил с ней вино. Бизнесмен уточнил, что певица никогда не употребляла крепкий алкоголь и не принимала наркотики.

«Каждый день мы пили вино. Я не пил тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии – это неправильно», — заявил предприниматель.

Лебедев — победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову». Сыровар и артистка закончили роман вскоре после окончания проекта. Певица обвиняла мужчину в корыстных целях и желании нажиться за ее счет. Бизнесмен заявил, что он и телеведущая расстались «не по-человечески».

«У Оли, наверное, были какие-то свои незакрытые гештальты по поводу мужчин, и она сыграла в наших отношениях именно так, как сыграла. С какими-то страхами, подозрениями, наговорами на меня. У нас не было возможности поговорить об этом, хотя у меня остаются теплые, дружеские, человеческие чувства», — заявил Лебедев.

Ранее Виктория Боня попросила хейтеров оставить ее в покое, называющих ее старой.

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