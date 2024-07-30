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Пригожин оценил возможность успеха первой песни Натали после потери мужа

Продюсер Пригожин заявил, что Натали может ждать успех после возвращения на сцену

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Архив певицы Натали

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с «Пятым каналом», что певицу Натали может ждать успех после возвращения на сцену.

Пригожин назвал непредсказуемой сферу культуры и музыки. По мнению продюсера, любые действия в данных отраслях идут скорее на благо, чем на ущерб. Он считает, что выпуск первой песни после годовщины потери мужа может «сыграть ей на руку».

«Послушайте, одинокая дама занимается творчеством. Запретить-то ей это нельзя сделать. Поэтому, если она хочет и у нее есть желание… Послушайте, человек жив, пока бьется его сердце, пока он что-то делает, понимаете?» — заявил продюсер.

29 июля Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. По словам артистки, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от супруга. Тогда Натали решила: муж хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье. Продюсера не стало 27 июля 2023 года. Ему было 53 года. Новый трек певицы выйдет вместе с клипом в августе 2024 года.

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