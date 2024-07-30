Боня ответила на критику внешности: «Вы должны заслужить еще старую шею»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня попросила во время прямой трансляции в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) хейтеров оставить ее в покое.

На прямом эфире Бони один из подписчиков написал, что у блогерши «старая шея». В ответ телеведущая попросила ее не беспокоить и идти недоброжелателям спать.

«Вы должны заслужить старую шею в своей жизни. Потому что, вполне возможно, вы просто скрючитесь от рака раньше времени. Он просто вас съест от вашей злости, которая наполняет вас», — отметила блогерша.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В июне Боня также призналась, что сделала пластику частично из-за бывшего возлюбленного, бизнесмена Руслана Гасанова. Телеведущая хотела соответствовать своему молодому партнеру. Она призналась, что хейтеры назвали ее «старухой». Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет.

Ранее Боня попросила не сталкивать ее лбами с Самойловой из-за шоу «Выжить в Дубае».