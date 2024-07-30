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Долина рассказала о покушении на свою жизнь и попытках изнасилования

Актриса Долина призналась, что на нее нападали с ножом и пытались изнасиловать

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лариса Долина призналась в интервью с журналисткой Лилией Абрамовой (Татаркой FM), что на нее было совершено два нападения.

Впервые на Долину напали, когда та работала в ресторане. Артистка рассказала, что уже тогда переживала за свою безопасность и просила коллег проводить ее до дома. Однако те отказывались. По словам певицы, однажды после работы ее попытались изнасиловать.

«Они (коллеги) говорили: «Лар, ты живешь в одном квартале здесь. Тебя здесь все знают». Я говорю: «Да неужели?» И между первым и вторым этажом он (напавший) меня схватил и начал с меня сдирать одежду», — вспомнила исполнительница.

Долина рассказала, что спугнула недоброжелателя своим громким голосом и криком. Артистка не уточнила, когда было совершено второе нападение. По словам знаменитости, в один день неизвестный приставил ей нож к горлу.

«Здесь я начала кричать очень-очень громко. Сразу везде открылись двери. Убежала. Ну, мой голос меня спас. И во втором случае меня спас», — отметила артистка.

Ранее певица Слава извинилась перед Ларисой Долиной.

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