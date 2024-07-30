Иракли запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что внесла российско-грузинского певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) в список нежелательных лиц для Латвийской Республики.

Пирцхалаве запретили въезд в страну на неопределенный срок. Решение было принято в соответствии со статьей 61 части 2 закона об иммиграции Латвии.

В мае 2022 года правительство Латвии также объявило персонами нон грата Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирину Винер-Усманову и запретило этим артистам въезд в республику.

23 декабря РИА Новости сообщили, что Пирцхалаву не пустили в Молдавию. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии агентству не предоставили подробностей по данному инциденту, отметив, что всего за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну. Власти Молдавии также не прокомментировали ситуацию.

Тогда Иракли в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что его не впустили в Молдавию, где он должен был дать несколько концертов. По словам исполнителя, пограничники не объяснили причины такого решения, но попросили «не обижаться и возвращаться».

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