Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иракли запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Браже: певцу Пирцхалаве запретили въезд в страну

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что внесла российско-грузинского певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) в список нежелательных лиц для Латвийской Республики.

Пирцхалаве запретили въезд в страну на неопределенный срок. Решение было принято в соответствии со статьей 61 части 2 закона об иммиграции Латвии.

В мае 2022 года правительство Латвии также объявило персонами нон грата Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирину Винер-Усманову и запретило этим артистам въезд в республику.

23 декабря РИА Новости сообщили, что Пирцхалаву не пустили в Молдавию. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии агентству не предоставили подробностей по данному инциденту, отметив, что всего за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну. Власти Молдавии также не прокомментировали ситуацию.

Тогда Иракли в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что его не впустили в Молдавию, где он должен был дать несколько концертов. По словам исполнителя, пограничники не объяснили причины такого решения, но попросили «не обижаться и возвращаться».

Ранее Газманов назвал себя кавалером всех санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами