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Фестиваль «Театральный бульвар» откроет вход для всех желающих

В Москве пройдет первый фестиваль «Театральный бульвар»

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Департамент культуры Москвы

Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве откроет вход для всех желающих. Об этом организаторы рассказали «Газете.Ru».

До 11 августа Департамент культуры города Москвы в рамках проекта «Лето в Москве» проводит первый открытый масштабный фестиваль «Театральный бульвар». Вход на мероприятия в Амфитеатре на Покровском бульваре с 3 августа станет свободным — пройти на события фестиваля можно будет в порядке живой очереди. До этого гостям приходилось заранее регистрироваться на спектакли, проходившие на Покровском бульваре.

Расположенные на бульварах столицы площадки будут посвящены разным жанрам театрального искусства. Тверской бульвар — оперетте и музыкальным жанрам от водевиля и мюзикла до оперы и романсов, Пушкинская площадь — музыкальному театру, на Страстном бульваре развернутся иммерсивный и визуальный театр, на Цветном — цирковые представления, а сцену на Чистопрудном займет экспериментальный театр.

В свою очередь, площадка на Сретенском будет посвящена сценическому оформлению и костюму, а основная театральная сцена расположится в Амфитеатре на Покровском бульваре. В будние дни зрители могут посетить открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, а в выходные — спектакли: в Амфитеатре на Покровском бульваре театр «Культрас» покажет «Одиссею Маяковского», а театр Александра Могилева пластический спектакль «Будет, что почитать». Здесь же покажут постановку «Преступление и наказание» проекта Рэп-театр, спектакль «Танго на шестерых» Московского театра звезд и «Сказку о вечном панке» лаборатории Юрия Квятковского.

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