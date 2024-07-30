Пригожин назвал «охотой на ведьм» просьбы признать Пугачеву иноагентом

Продюсер Иосиф Пригожин назвал в беседе с NEWS.ru глупостью возможное признание артистки Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Пригожин напомнил, что Пугачева была ведущей певицей России. По его мнению, «охота на ведьм» никогда ни к чему хорошему не приводила.

«Врагов надо искать не среди тех, кто публично что-то заявляет, их позиция понятна, а среди тех, кто ее скрывает», — заявил продюсер.

Пригожин считает, что не стоит «гоняться» за критиками России. Он уверен, что если гоняться за всеми, то не останется времени на созидание.

В начале июля Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве, заявив, что «Бог терпелив, но всему есть предел». В Минобороны РФ заявляют, что разрушения произошли вследствие падения украинской ракеты ПВО. В Госдуме после высказывания певицы вновь потребовали признать ее иноагентом, подробности – в материале «Газеты.Ru».

29 июля сообщалось, что Минюст не имеет сведений, чтобы сделать вывод о наличии обстоятельств для признания Пугачевой иностранным агентом.

Ранее Верка Сердючка рассказала о помощи Аллы Пугачевой.