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Shaman отправится с «Победой!» в Новороссию

Певец Shaman даст большой концерт с новыми песнями «Победа!» на Красной площади

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) готовит новую концертную программу и большой гастрольный тур «Победа!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Всего в рамках тура запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России. Отправится исполнитель и в города Новороссии.

Премьера «Победы!» состоится в День российского флага, 22 августа в 20:00 на Красной площади.

«Shaman презентует свою новую программу на главной площади страны. В самом сердце столицы прозвучат свежие песни, специально написанные музыкантом для «Победы!», и золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и многие другие», — рассказывают организаторы.

«Я хочу вдохновить всю Россию, всех — и в тылу, и на передовой. Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам, к нашим героям. Мы объедем всю нашу необъятную страну. Сделаем все для победы, а победу — еще ближе!» — говорит Дронов.

Shaman анонсировал свой новый тур на митинге-концерте у посольства США в Москве, куда он приехал на раритетном автомобиле «Победа». Артист протестовал против блокировки своего YouTube-канала и цензуры западных интернет-ресурсов в отношении россиян.

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