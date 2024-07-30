«Зачем мне потрясения?» Раймонд Паулс объяснил, почему не поехал на фестиваль Вайкуле

Народный артист СССР Раймонд Паулс объяснил, почему не поехал на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Его цитирует «Абзац».

По словам композитора, его не интересуют подобные мероприятия.

«Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи», — сказал он.

Автор песни «Миллион алых роз» назвал участие в подобных фестивалях «делом молодых».

Гостями «Рандеву» в 2024 году стали уехавшие из России Алла Пугачева и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне Верка Сердючка объяснила, почему говорила на русском языке на фестивале Вайкуле.

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