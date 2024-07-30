«Зачем мне потрясения?» Раймонд Паулс объяснил, почему не поехал на фестиваль Вайкуле

Народный артист СССР Раймонд Паулс объяснил, почему не поехал на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Его цитирует «Абзац».
По словам композитора, его не интересуют подобные мероприятия.
«Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи», — сказал он.
Автор песни «Миллион алых роз» назвал участие в подобных фестивалях «делом молодых».
Гостями «Рандеву» в 2024 году стали уехавшие из России Алла Пугачева и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).
Накануне Верка Сердючка объяснила, почему говорила на русском языке на фестивале Вайкуле.
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