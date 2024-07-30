Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зачем мне потрясения?» Раймонд Паулс объяснил, почему не поехал на фестиваль Вайкуле

Композитор Паулс заявил, что его не интересует фестиваль певицы Вайкуле

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Народный артист СССР Раймонд Паулс объяснил, почему не поехал на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Его цитирует «Абзац».

По словам композитора, его не интересуют подобные мероприятия.

«Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи», — сказал он.

Автор песни «Миллион алых роз» назвал участие в подобных фестивалях «делом молодых».

Гостями «Рандеву» в 2024 году стали уехавшие из России Алла Пугачева и Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне Верка Сердючка объяснила, почему говорила на русском языке на фестивале Вайкуле.

Ранее россияне рассказали, под какие звуки засыпают.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами