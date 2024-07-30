Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российский прокат выйдет триллер «Выпусти меня»

Россиянам покажут триллер про отношения отцов и детей

close
100%
Пресс-служба фильма «Выпусти меня»

В российский прокат 1 августа выйдет мистический триллер «Выпусти меня» режиссера Михаила Константинова, сообщает пресс-служба фильма.

Главные роли в проекте исполнили Владимир Веревочкин, Павел и Леонид Басовы. По сюжету, отец с сыном отправляются в поход, но сын бесследно исчезает. В ходе поисков отец встречает отшельника и попадает в череду мистических и пугающих событий.

Как рассказал Веревочкин, съемки фильма проходили в Абхазии, на берегу Черного моря и на территории Рицинского реликтового национального парка у озера Рица, где когда-то снимали сериал с моим участием «Игра на выживание».

«Выпусти меня» — фильм про отцов и детей, про их совместный рост, как ребенка, так и отца. А еще про ошибки и работу над ними. Это некая метафора и отчасти библейский сюжет; впрочем, на то это и кино, чтобы каждый нашел в нем свой смысл», — добавил он.

Отмечается, что съемки проходили на высоте более 1500 метров над уровнем моря. При этом все трюковые сцены фильма герои исполняли самостоятельно. Кроме того, для съемок была построена атмосферная лесная хижина отшельника.

По мнению актера Павла Басова фильм стоит посмотреть и взрослым, и детям, поскольку авторы заложили в картину мораль для обоих поколений.

«На мой взгляд, это фильм о том, что нужно очень дорожить минутами детства своих детей, а детям все-таки прислушиваться к советам взрослых. Они тоже были когда-то детьми, пожили немного, да что-то видели», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами