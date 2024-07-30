В российский прокат выйдет триллер «Выпусти меня»

В российский прокат 1 августа выйдет мистический триллер «Выпусти меня» режиссера Михаила Константинова, сообщает пресс-служба фильма.

Главные роли в проекте исполнили Владимир Веревочкин, Павел и Леонид Басовы. По сюжету, отец с сыном отправляются в поход, но сын бесследно исчезает. В ходе поисков отец встречает отшельника и попадает в череду мистических и пугающих событий.

Как рассказал Веревочкин, съемки фильма проходили в Абхазии, на берегу Черного моря и на территории Рицинского реликтового национального парка у озера Рица, где когда-то снимали сериал с моим участием «Игра на выживание».

«Выпусти меня» — фильм про отцов и детей, про их совместный рост, как ребенка, так и отца. А еще про ошибки и работу над ними. Это некая метафора и отчасти библейский сюжет; впрочем, на то это и кино, чтобы каждый нашел в нем свой смысл», — добавил он.

Отмечается, что съемки проходили на высоте более 1500 метров над уровнем моря. При этом все трюковые сцены фильма герои исполняли самостоятельно. Кроме того, для съемок была построена атмосферная лесная хижина отшельника.

По мнению актера Павла Басова фильм стоит посмотреть и взрослым, и детям, поскольку авторы заложили в картину мораль для обоих поколений.

«На мой взгляд, это фильм о том, что нужно очень дорожить минутами детства своих детей, а детям все-таки прислушиваться к советам взрослых. Они тоже были когда-то детьми, пожили немного, да что-то видели», — сказал он.