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Юрий Дудь закрыл свое интернет-медиа «Битрэй»

Mash: журналист Юрий Дудь закрыл свое интернет-медиа, в котором не было сотрудников

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Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя два года после открытия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в медиа не было сотрудников, кроме генерального директора — Александра Кочеткова, помощника Дудя, который периодически давал комментарии от лица блогера.

Согласно документам, уставной капитал издания был 100 тысяч рублей, вид деятельности указан как «СМИ, художественное творчество, исполнительские искусства». Отчетов о выручке Кочетков не предоставлял, но подавал заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Недавно Юрий Дудь подал документы на ликвидацию «Битрэй».

Накануне сообщалось, что Дудь может получить многомиллионную прибыль за люкс-тур на яхте с фанатами в Испании.

По данным издания, один билет на тур стоит €35 тысяч (около 3,4 млн рублей). Гостям предлагают путешествие на яхте Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку. Всего программа рассчитана на шесть дней, из них на яхте запланировано два.

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