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Глюкозу могут положить в рехаб, где лечилась МакSим

Mash: окружение Глюкозы заявило о необходимости лечения певицы

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Личный архив Глюкозы

Певицу Глюкозу (Глюk'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) хотят положить в рехаб, где лечилась ее коллега по сцене МакSим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, певица не против лечения. Сейчас близкие и команда рассматривают варианты реабилитационных клиник в России и за рубежом, где сперва в течение недели она будет стабилизировать состояние после нервных срывов.

Для безопасности к Глюкозе приставили двух охранников. Как рассказал каналу продюсер Сергей Дворцов, на днях она выступила на мероприятии, где исполнила все хиты, и охранники сопровождали ее в гостинице.

20 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление, поскольку не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. После этого Максим Фадеев заявил, что намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

22 июля певица вышла на связь и объяснилась. По словам поп-исполнительницы, причиной необычного поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса. Она призналась, что заплатила Фадееву за авторские права крупную сумму, и призвала его остановиться.

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