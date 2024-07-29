Раскрыта сумма, которую Канье Уэст запросил за концерт в Москве

Американский рэпер Канье Уэст запросил $5 млн за концерт в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его информации, музыкант все еще не подписал договор на проведение этого мероприятия. При этом плановую дату его выступления перенесли на 7 сентября. Также артист не согласовал площадку для проведения концерта. Как сообщает Baza, организаторы могут выбрать вариант с «Лужниками», а рэперу больше понравилась «ВТБ Арена».

30 июня стало известно о том, что Канье Уэст прилетел в Москву. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера. 1 июля Уэст покинул Россию.

Первой о приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у музыканта состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Уэста нет.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст хочет уйти из музыки.