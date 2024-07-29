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В прокат вышла анимационная мелодрама «Мир в моей голове»

Вышла анимационная мелодрама «Мир в моей голове» о переживаниях взрослой женщины

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Shutterstock

В прокат вышел южнокорейский анимационный фильм «Мир в моей голове» режиссера Ким Да Хи. Это своего рода взрослая версия «Головоломки», которая ярко иллюстрирует внутренний мир тридцатилетних женщин, живущих в больших городах, пишет «Коммерсантъ».

Внутренний мир главной героини Ю-ми населен множеством маленьких существ, каждое из которых отвечает за ее эмоции и переживания. Она работает копирайтером в компании по производству лапши и ведет обычную жизнь: задерживается на работе, беспокоится о счетах, флиртует с симпатичным коллегой и иногда вспоминает о своей детской мечте стать писательницей, которую пришлось отложить ради более «практичных» занятий.

Эти «клетки» переживают вместе с ней: они грустят, когда она печалится, радуются ее успехам и активно обсуждают важные решения, которые ей нужно принять.

«Мир в моей голове» (в оригинале — «Клетки Ю-ми») основан на веб-сериале, созданном художником Ли Донг Гуном. Этот проект стартовал на платформе Naver еще до выхода первой «Головоломки», в апреле 2015 года, и продолжался до ноября 2020-го. После этого была создана телесериал с элементами анимации и живого действия, а теперь вышел полнометражный анимационный фильм, который пересказывает и продолжает оригинальную историю.

Ранее появился первый тизер «Шрека 5».

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