Роберт Дауни-младший сыграет Дума: железный человек возвращается в Marvel

Американский актер Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека, возвращается в киновселенную Marvel с новым амплуа: он сыграет злодея Доктора Дума в предстоящих «Мстителях». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Как пишет издание, «Marvel совершили чудо мультивселенной, объявив о возвращении Роберта Дауни-младшего для нескольких фильмов в роли Виктора Фон Дума, также известного как Доктор Дум».

Дауни-младший появится в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Премьера первого фильма запланирована на май 2027 года, а съемки второго начнутся позже. Также стало известно о возвращении «старой команды». Так, режиссерами выступят братья Энтони и Джо Руссо, которые работали над «Мстителями: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

История Железного человека завершилась в фильме «Мстители: Финал», который вышел в 2019 году, после чего Дауни-младший не появлялся в проектах Marvel.

Еще в июне Роберт Дауни — младший заявил, что готов вернуться к роли Тони Старка — супергероя Железного человека из киновселенной Marvel.

Ранее звезды «Дэдпула и Росомахи» попали в Книгу рекордов Гиннесса.