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«Был в отличном состоянии»: представитель Самойлова — о выступлении артиста в Красноярске

Представитель Самойлова опровергла слухи о том, что артист с трудом выступил в Красноярске

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представитель экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова назвала «враньем» сообщения о том, что он с трудом выступил на фестивале в Красноярске. Об этом она заявила «Газете.Ru», подчеркнув, что артист был в отличном состоянии, а после концерта раздавал автографы и принимал подарки от зрителей.

«Это вранье, это неправда. Артист был в отличном состоянии. Mash дезинформирует. Это злопыхатели, это чей-то злой замысел. После концерта люди заходили, брали автографы, фотографировались с артистом. Он с удовольствием общался с ними, принимал подарки», — сказала представитель Самойлова.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на фестивале «Небофест» в Красноярске музыкант не смог допеть до конца. По данным канала, в середине выступления он «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, который ее допел. На фестивале Самойлов выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис».

Ранее певица Глюкоза едва не сорвала концерт в Красноярске.

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