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Ночной клуб «Пропаганда» закрывается спустя 27 лет работы

Ночной клуб «Пропаганда» в Москве закроется 31 июля спустя 27 лет работы

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Ночной клуб «Пропаганда» в Москве закроется в конце июля спустя 27 лет работы. Об этом сообщила пресс-служба клуба в его Telegram-канале.

«Каждый вечер, проведенный в клубе, был наполнен особой атмосферой, которую создавали наши гости и артисты. Пропаганда гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества», — говорится в сообщении.

Причины закрытия клуба не раскрываются.

Одновременно о своем закрытии 28 июля сообщили в просуществовавшем более 20 лет кафе «Люди как люди».

«Целая эпоха пронеслась мимо наших окон. Сэндвичи в фольге, пироги, фруктовые коктейли, свежий кофе и громогласный голос бармена, возвещающий о готовности заказа. Будем с благодарностью вспоминать наших гостей», — попрощались с клиентами в заведении.

До этого в Санкт-Петербурге закрылся один из старейших гей-клубов «Центральная станция».

Ранее владельца БДСМ-клуба «Эдем» заподозрили в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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