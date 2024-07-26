Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финалист «Comedy Баттл» рассказал о «прикольной» постельной сцене с Тарасовой

Комик Городницкий назвал прикольной съемки постельной сцены с Аглаей Тарасовой

close
100%
Okko

Комик Евгений Городницкий в беседе с порталом «Страсти» поделился впечатлениями от съемок постельной сцены в сериале «Морозко».

Победитель «Comedy Баттл» снимался в сериале впервые. Партнершей юмориста в постельной сцене стала Аглая Тарасова. Он признался, что во время съемок звезды веселились.

«Процесс съемки интересный — все лишние выходят, остается только оператор, актеры и режиссер. Прикольно было, когда Аглая начала выбирать, где мы это будем делать. Стол, кресло, подоконник, прижать к шкафу. Что было выбрано? Посмотрите сериал и узнаете», — рассказал Городницкий.

По словам комика, перед началом съемок все посторонние покинули помещение. На месте остались только несколько человек.

В центре сюжета сериала «Морозко» — девушка по имени Рита (Аглая Тарасова). Ранний климакс вынуждает Риту в кратчайшие сроки найти донора, чтобы оплодотворить свою последнюю яйцеклетку. Также в проекте снимались Никита Ефремов, Николай Наумов, Гоша Куценко, Виктор Логинов, Алиса Руденко и Андрей Федорцов.

Ранее Тарзан рассказал о первом поцелуе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами