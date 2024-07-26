Концерт рэпера Кишлака в Нижнем Новгороде оказался под угрозой срыва

Концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) в нижегородском клубе Premio оказался под угрозой срыва. Об этом сообщило издание NN.ru.

Выступление в Нижнем Новгороде запланировано на 28 июля. Известно, что региональное министерство культуры «с учетом общественного мнения направило рекомендации об отказе от проведения мероприятия».

«Premio не является подведомственной министерству организацией. Тем не менее министерством в адрес Premio с учетом общественного мнения направлены рекомендации об отказе от проведения мероприятия», — подтвердили в ведомстве.

У Кишлака уже сорвались концерты в Омске и Казани. В Казани против рэпера высказалась уполномоченная по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец. Она указала на пропаганду наркотиков в текстах песен артиста, а также его скандальное поведение.

До этого Кишлака просили проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее концерт рэпера Slimus в Новосибирске отменили после жалобы Мизулиной.